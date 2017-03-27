清明節掃墓 中市消防局籲防山坡火災

清明節快到了，台中市消防局提醒民眾掃墓時要小心引發火災，切記「四不，兩記得」要訣，即不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，與要記得滅火種、收垃圾，以防範火災發生，並維護環境整潔。

部分民眾掃墓時，為求方便會引火燒墓園雜草，台中市消防局表示，中市103年至105年山坡地火災計有2207件，有9成以上屬於人為因素，且以每年10月到翌年4月發生率最高。清明掃墓將到，呼籲民眾要防範火災發生。

市消防局提醒民眾掃墓時要切記「四不，兩記得」要訣，就是不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；並記得滅火種、記得收垃圾。

消防局指出，依據消防法及台中市田野引火燃燒管理辦法規定，田野引火燃燒必須經主管機關許可，否則可處新台幣3000元以下罰鍰，消防局在清明節期間，加強巡邏轄內公墓，並請消防及義消人員加強防火宣導，消防人員也隨時機動待命，以維護安全。

(中時)