楊冪劉愷威牽手小糯米 幸福當人肉鞦韆超有愛

劉愷威與楊冪再被直擊一家三口同框，兩人樂當女兒的「人體鞦韆」，畫面幸福有愛。（圖／取材自劉愷威、楊冪微博）

劉愷威與楊冪結婚3年多，婚後兩人因各自拍戲、聚少離多，結婚三年來屢被傳婚變，但夫妻倆對於婚生活低調，鮮少對外說明，不過近日楊冪與劉愷威為了愛女小糯米難得合體，現身小糯米學校運動會，而劉愷威今（27日）送楊冪搭機時，夫妻倆緊牽愛女，一家三口再幸福同框。

楊冪與劉愷威婚姻屢被唱衰，日前夫妻倆合體小糯米運動會，兩人和女兒互動有愛，一家三口罕見同框，享受天倫樂時光。而今（27日）一家三口再被直擊合體，劉愷威與小糯米現身機場，送楊冪搭機返回工作岡位，小糯米兩手各自牽著爸媽，彷彿在玩盪鞦韆，開心蹦蹦跳跳。

楊冪與劉愷威眼神更是離不開小糯米，兩人大手牽著女兒小手畫面溫馨，而楊冪入關前更是依依不捨，頻回頭對女兒揮手，舉手投足更是母愛爆表。夫妻倆互動成為焦點，而「劉愷威帶小糯米機場送楊冪」更是登上微博熱搜榜冠軍。

(中時電子報)