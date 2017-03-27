清明再加開台北台東普悠瑪 28日開放訂票
清明節連續假期，幫助台東鄉親返鄉祭祖，台鐵局將再增開往返台東各一車次普悠瑪號列車，28日凌晨開放訂票。
立委劉櫂豪表示，他接到許多鄉親反映，清明掃墓4天連假，訂不到返鄉車位，因此他特別要求台鐵局再增開運能以疏運返鄉人潮。
台鐵局回覆，研議後決定於3月31日加開5258車次普悠瑪號，晚上9時從台北發車往台東，4月4日增開5249車次普悠瑪號，下午3時20分台東發車往台北，以疏運返鄉返工之人潮。
劉櫂豪表示，今年清明節4天連續假期，台鐵局開放網路訂位後，尖峰時段長途自強號立即售完，由於清明節是國人傳統返鄉掃墓習俗，他上週在立法院交通委員會質詢時即要求台鐵局研議增開運能，解決疏運問題，台鐵局決議清明節再加開台北-台東間普悠瑪自強號，提醒鄉親屆時及早上網購票。1060327
(中央社)
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