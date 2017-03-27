兼任師改修聘任辦法 大學：比勞基法合理

教育部今天表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，大學多表示支持，認為針對教師特殊性修改辦法，比納入勞基法合理。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠就「大專兼任教師納入勞基法」專案報告，潘文忠表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，將請假、鐘點費等權益保障納入，將於1個月內公告。

被立委點名兼任教師比率最高的國立台北商業大學校長張瑞雄表示，北商大學制很複雜，包含日間部、夜間部、進修專科學校和空中進修學院，整體兼任教師比率超過7成，主因是專科和進修部都在假日或晚上上課，因此兼任教師比率高，弱勢只看日間部，兼任教師比率僅約1、2成。

對於教育部的規劃，張瑞雄表示支持，兼任教師納入勞基法後，學校的經營成本都會增加，現在針對兼任教師特性去修改聘任辦法，會比納入勞基法好，讓學校聘任兼任教師上更有彈性，但也建議教育部修改辦法時，能多找大學溝通細節。

龍華科技大學校長葛自祥指出，教師身分特別，和一般勞工不同，因此才會有教師法，如果兼任教師納入勞基法，學校在聘任彈性上就會受限制，例如兼任教師的聘任和續聘、停聘等程序考量，都和企業勞工的情況不同，教育部若能針對教師特殊身份去修改聘任辦法，比納入勞基法合理。

以技職為例，葛自祥指出，兼任教師聘任會希望貼近產業發展，因此每年都會看產業趨勢，聘任不同兼任教師，如果兼任教師納入勞基法，在聘任上就會失去彈性，例如產生資遣問題，還有工時的計算，如果學生下課找老師討論問題，是否要算加班等，這些複雜的行政作業都會造成學校困擾。1060327

(中央社)