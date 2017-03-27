兼任師改修聘任辦法 大學：比勞基法合理
教育部今天表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，大學多表示支持，認為針對教師特殊性修改辦法，比納入勞基法合理。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠就「大專兼任教師納入勞基法」專案報告，潘文忠表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，將請假、鐘點費等權益保障納入，將於1個月內公告。
被立委點名兼任教師比率最高的國立台北商業大學校長張瑞雄表示，北商大學制很複雜，包含日間部、夜間部、進修專科學校和空中進修學院，整體兼任教師比率超過7成，主因是專科和進修部都在假日或晚上上課，因此兼任教師比率高，弱勢只看日間部，兼任教師比率僅約1、2成。
對於教育部的規劃，張瑞雄表示支持，兼任教師納入勞基法後，學校的經營成本都會增加，現在針對兼任教師特性去修改聘任辦法，會比納入勞基法好，讓學校聘任兼任教師上更有彈性，但也建議教育部修改辦法時，能多找大學溝通細節。
龍華科技大學校長葛自祥指出，教師身分特別，和一般勞工不同，因此才會有教師法，如果兼任教師納入勞基法，學校在聘任彈性上就會受限制，例如兼任教師的聘任和續聘、停聘等程序考量，都和企業勞工的情況不同，教育部若能針對教師特殊身份去修改聘任辦法，比納入勞基法合理。
以技職為例，葛自祥指出，兼任教師聘任會希望貼近產業發展，因此每年都會看產業趨勢，聘任不同兼任教師，如果兼任教師納入勞基法，在聘任上就會失去彈性，例如產生資遣問題，還有工時的計算，如果學生下課找老師討論問題，是否要算加班等，這些複雜的行政作業都會造成學校困擾。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。