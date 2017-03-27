迎接明年亞運 印尼：準備好了
2018年亞運指導委員會主席、印尼副總統尤素夫‧卡拉近日視察亞運賽事場地後表示，印尼已經準備好舉辦2018年亞運賽事。
原本第18屆亞運由越南河內市主辦，不過越南政府去年因為財政拮据，宣布棄辦亞運。亞奧會執行委員會於去年9月通過第18屆亞運由印尼雅加達主辦。
不過，為了避開2019年印尼總統選舉，賽事將提前於2018年舉辦。
印尼副總統尤素夫‧卡拉（Yusuf Kalla）日前與與印尼亞運籌備委員會（INASGOC）舉行會議，並前往位於雅加達的格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium），視察施工中的場館修護工作，其中包括3個場館、舉行2018亞運開幕式的主體運動場，以及水上運動中心等。。
尤素夫‧卡拉指示相關單位做好準備舉行亞運開幕和閉幕儀式以及在主場館進行的各項準備工作。
他強調，印尼已經做好準備，迎接2018年亞運會。
此外，印尼政府也撥款約30兆印尼盾資金，用來修護在雅加達和巨港的比賽場地和相關設施。
事實上，不僅印尼有信心接手亞運，亞奧會也認為印尼具備接手亞運的條件。
亞奧會代表團日前曾由副主席魏紀中領軍，前往印尼各城市進行考察。魏紀中表示，雅加達從運動場地、會展中心到飯店，都符合所有主辦亞運的要求。
印尼現有的硬體設施足夠，只要進行改建，不需重新蓋，不用花費大筆資金在新建運動設施上，這是印尼在短時間內接辦的優勢。1060327
(中央社)
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