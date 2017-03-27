1月心臟病發 安東尼奧班德拉斯：不嚴重

我要評比

「蒙面俠蘇洛」安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）表示，他在今年1月心臟病發，但經治療已恢復健康。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與美聯社報導，56歲的西班牙影星安東尼奧班德拉斯告訴西班牙媒體：「我在1月26日心臟病發，但不太嚴重，也未造成任何傷害。」

安東尼奧班德拉斯表示，他已接受治療，在動脈放了3根支架，他也說：「這並不像某些人寫得那麼戲劇化。」

曾演出「蒙面俠蘇洛」（The Mask of Zorro）、「英雄不流淚」（Desperado）、「費城」（Philadelphia）及動畫片「鞋貓劍客」（Puss in Boots）的安東尼奧班德拉斯，先前造訪瑞士1間診所，引起外界對他健康狀況的猜測。

安東尼奧班德拉斯25日在家鄉西班牙南部城市馬拉加（Malaga）舉行的電影節上說明此事，身兼演員、導演與製片的他，也在該電影節獲頒終身成就獎。（譯者：中央社廖禹揚）1060327

(中央社)