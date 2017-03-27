兼任師擬暫不納勞基法 高教工會不滿

教育部今天表示，無本職兼任教師擬先不納勞基法，改修「兼任教師聘任辦法」，高教工會對此表達強烈譴責與不滿，不排除號召兼任教師發動抗議。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠就「大專兼任教師納入勞基法」專案報告，潘文忠表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，將請假、鐘點費等權益保障納入，將於1個月內公告。

台灣高等教育產業工會對教育部說法表達強烈譴責與不滿，高教工會指出，當兼任教師以不定期契約聘任後，才會投入更多心力在備課與課程規劃上，為長期的課程教學做充分準備，而若有課程變動更換教師的必要，仍可依照勞基法來終止勞動契約，假如課程是一次性或短期性課程，則按照勞基法，還是可用定期契約予以聘任。

對教育部打算修改「兼任教師聘任辦法」，高教工會認為，日前不少大學之所以不具任何「正當事由」，任意大規模「解聘」、「不續聘」兼任教師，就是因為兼任教師一直缺乏法律上的工作權保障，但教育部要研議的聘任辦法中，卻不打算保障兼任教師的工作權保障，令人懷疑這樣能保障兼任教師權益。

高教工會指出，假如教育部不撤回這種犧牲兼任教師基本權益的惡質作為，而勞動部也不堅守勞動基準捍衛者的應有權責，不排除號召兼任教師，向配合校方經營者利益、忽視基本勞動保障的政府，提出最沉痛的抗議。1060327

(中央社)