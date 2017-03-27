兼任師擬暫不納勞基法 高教工會不滿
教育部今天表示，無本職兼任教師擬先不納勞基法，改修「兼任教師聘任辦法」，高教工會對此表達強烈譴責與不滿，不排除號召兼任教師發動抗議。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠就「大專兼任教師納入勞基法」專案報告，潘文忠表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，將請假、鐘點費等權益保障納入，將於1個月內公告。
台灣高等教育產業工會對教育部說法表達強烈譴責與不滿，高教工會指出，當兼任教師以不定期契約聘任後，才會投入更多心力在備課與課程規劃上，為長期的課程教學做充分準備，而若有課程變動更換教師的必要，仍可依照勞基法來終止勞動契約，假如課程是一次性或短期性課程，則按照勞基法，還是可用定期契約予以聘任。
對教育部打算修改「兼任教師聘任辦法」，高教工會認為，日前不少大學之所以不具任何「正當事由」，任意大規模「解聘」、「不續聘」兼任教師，就是因為兼任教師一直缺乏法律上的工作權保障，但教育部要研議的聘任辦法中，卻不打算保障兼任教師的工作權保障，令人懷疑這樣能保障兼任教師權益。
高教工會指出，假如教育部不撤回這種犧牲兼任教師基本權益的惡質作為，而勞動部也不堅守勞動基準捍衛者的應有權責，不排除號召兼任教師，向配合校方經營者利益、忽視基本勞動保障的政府，提出最沉痛的抗議。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。