志願士兵甄選放寬 判刑確定才不能考
國防部今天公告志願士兵選訓實施辦法第4條、第9條修正案，放寬成年遭判處徒刑者，不得報考者的限制條件，以判決確定為限，並增列獲准易科罰金等者，也可參加志願士兵甄選。
國防部表示，為使國軍用人政策得於兼顧維護國家利益與軍事安全，更臻周延並與時俱進，參照同屬公務員且具備執行公權力身分的司法官與警察用人標準，適切調整原成年遭判處徒刑者限制報考條件，所以修正志願士兵選訓辦法第4條、第9條。
現行條文規定，未判處徒刑或未受感訓、強制戒治、觀察、勒戒及保護等保安處分之宣告，可以參加志願士兵甄選。
修正過後的志願士兵選訓實施辦法第4條，將可以參加志願士兵甄選的規定改為「未判處有期徒刑以上之刑，或未受強制戒治、觀察、勒戒及保護管束等保安處分之裁判確定。但獲准易科罰金、易服社會勞動執行完畢、緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，或符合少年事件處理法第83條之1第1項規定，不在此限」。
配合放寬甄選限制條件及除外規定，第9條也修正入營接受基礎訓練人員退訓規範。1060327
(中央社)
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