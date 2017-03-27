陸仿冒ok繃 不貼還好貼了化膿
在中國大陸，護理用品ok繃也可能是仿冒的。有民眾使用假的ok繃後，傷口不但沒癒合，還導致發炎、化膿。而這些仿冒的品牌，包括台灣民眾熟悉的「雲南白藥創可貼」。
根據央視新聞官方微博，大陸這類仿冒的ok繃（陸稱創可貼）多出現在城鄉之間的小超市、雜貨店裡。
2015年9月起，浙江溫州市龍灣區市場監管局接到投訴，有居民稱從超市里買到的多家品牌ok繃，不但無法使傷口癒合，還導致傷口發炎、化膿。
隔年警方破案，查封義烏、桐廬兩地生產廠家，現場查獲假冒品牌ok繃116.4萬片，扣押能夠製成成品860萬片ok繃的原材料。這些仿冒ok繃流向13個省市地區，價值達人民幣2000多萬元（超過新台幣9000萬元）。
報導說，仿冒品牌的ok繃對人的傷害很大。如果沒有經過嚴格消毒，患者使用後傷口就可能被細菌感染，隨後出現紅腫、熱痛現象，嚴重的還會流膿，細菌或其毒素也可能隨血液進入體內，引起全身組織器官的化膿性感染，甚至導致昏迷，危及生命。
報導建議，在大陸即使是購買ok繃這樣簡單的產品，還是要到有醫療器材經營許可證的藥店購買，也要留意ok繃的外包裝上醫療器材註冊證號。1060327
(中央社)
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