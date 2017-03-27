漢語纳入「袖珍國」聖馬利諾高中課程
據歐聯網報導，聖馬利諾中學和大陸孔子學院加深合作關係，常態化對聖國中學生教授中文課。
聖馬利諾共和國是世界上袖珍國家之一，整個國家被義大利包圍，屬於國中國，是歐洲第三小國。
在聖馬利諾歷史上，唯一擔任過5任國家元首的吉安•佛朗哥•泰倫齊 (Gian Franco Terenzi)，目前仍出任國家大議會議長，同時兼任聖馬利諾中國友好協會主席和聯合國中小企業家協會主席。
2015年，在泰倫齊的積極斡旋下，聖馬利諾與中方合作建立聖馬利諾孔子學院，並開設中醫藥課程；2016年，同仁堂中醫博物館在聖馬利諾揭幕。
為了讓更多的年輕人學好中文，瞭解古老而文明的中華民族，泰倫齊經多方工作，促成了聖馬利諾中學和孔子學院聯姻，常態化對中學生進行系統中文課程教育。
泰倫齊表示，下一個目標就是在聖馬利諾大學開設中文專業課程，讓更多的人學習中文、學好中文、認識中國，與中國建立更加牢固的合作，真正樹立起大國與小國的友誼典範。
(旺報)
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