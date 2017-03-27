美中台關係 林孝庭：美國最重視自身利益

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館長林孝庭。（藍孝威攝）

美國總統川普上台後，兩岸政策立場搖擺不定。知名歷史學者林孝庭認為，美中台三邊關係，仍無法跳脫國際政治和權力運作現實的本質，不管川普未來對美中關係、美台關係做出怎樣的決策，還是會以華府的角度，以美國國家的戰略利益作為最大的考量。

歷史總是不斷在重複。回顧第二次世界大戰後至1950年代初期，美國對台政策也曾出現混亂和不一致，像極了川普就任前後的美中台關係。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館長林孝庭在新書「意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑」中指出，半個多世紀以來，隨著美國國家利益的需要，美國可以靈活調整對台政策，甚至多次出現前後矛盾的情況。

例如，台灣地位是否未定，與其從「開羅宣言」等法律角度來探討，林孝庭更相信，最終決定此一議題的，不是國際法，而是國際現實。

林孝庭舉例，一直到二戰時期日本投降前夕，美國軍事和外交部門都還在反覆討論台灣地位，並準備在台北成立一個過度時期軍政府來處理接收台灣問題；但最後美方同意由國民政府在台灣成立行政長官公署，並在台北設立領事館，並未挑戰中華民國對台灣的統治權。

直到1950年初韓戰爆發前，美國總統杜魯門還公開宣稱「台灣是中國的一部分」，但是在短短半年之內，1950年6月20日韓戰爆發後，杜魯門立場180度翻轉，主張「台灣地位未定論」，進而派遣美國海軍第七艦隊進駐台灣海峽協防台灣。

當年冬天中共參與韓戰後，美國原本操作在聯合國派遣一支調查團來台灣調查台灣地位，又因為兩國敵對而不了了之，開始承認蔣介石政府所領導的中華民國政府在台灣統轄的事實。

林孝庭觀察，蔣介石1949年退守台灣，即使在艱困的環境裡，處處仰仗美國人的鼻息，但在如此不對稱的弱勢關係裡，蔣介石仍將手中僅有的資源最大化，爭取台灣在外交、安全的最大利益。

林孝庭舉例，在韓戰爆發後，蔣介石雖明知「反攻大陸」無望，但深知美國極度仰賴台灣重要的戰略地位以圍堵共產黨在亞洲的擴張，因此他還是高喊反攻復國口號，並制定相關計劃，藉此爭取到美國大量的軍事和經濟援助。

但同時間，蔣介石也付出代價，必須忍受美國處處干預台灣的軍事、預算等事務。林孝庭認為，在當時風雨飄搖的歷史關鍵時刻，蔣介石處處面對內外交迫的壓力，手上又沒有夠多的籌碼，憑著毅力與堅持，讓中華民國這塊招牌在台灣穩定下來，這是不容否認的事實。

面對台灣現今社會追求轉型正義，林孝庭強調，「吾人今日評價蔣介石的功過，必須將其置於當年50年代的特殊時空背景下一同考量，才能兼顧客觀與理性。」

時間拉回2017年，夾在美國和大陸這2大超級大國中間，台灣應採取何種立場，創造自己的生存空間？林孝庭強調，他是歷史學家，不對未來做出預測，但希望藉由回顧當年的歷史，給讀者帶來啟示。

(中時)