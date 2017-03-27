雲嘉唯一飛機修護科 將成立
為了拓展學生就業市場，大德工商積極籌設飛機修護科，已和虎尾科技大學飛機工程系建立合作關係，副校長張錫輝說，航空產業的就業市場無國界，尤其兩岸通航後台灣航空人才被大陸挖角嚴重，專業人才粥多僧少，十分搶手。
大德工商已獲教育部審核通過，預計今年9月將正式成立飛機修護科，是雲嘉地區唯一，初期招收1班約48人。為了這個新增職科，校方的準備工作進入緊鑼密鼓階段。
航空技術學院教務長周千智上午來訪，和校長涂金助、張錫輝研商技術合作事宜，周表示，航空產業被取代性低，讚許校方很有遠見和視野。
而為了投石問路，校方憑恃著地利之便，率先和縣內的虎科大飛機工程系建立合作關係，去年暑假派汽車修護科學生前往學習，受訓短短2個月，就有6位學生取得飛機修護丙級證照，大大鼓舞師生士氣。
張錫輝指出，工欲善其事，必先利其器，經積極洽詢，空勤總隊也正式來函，同意要送給學校一架除役直昇機做為實習之用，空軍則口頭答應要贈送一架除役定翼機，校方則將使用率不高的汽車科烤漆廠房整建為飛機修護廠，提供學生完善的實習場域。
張錫輝說，少子化衝擊，各校都面臨招生困境，技職學校要能依就業市場區分出獨特產業科系，才能高人一籌。航空是無國界的產業，不論是機師或維修技師同樣可跨國，例如長榮航空的飛機修護就大排長龍，國內外航空公司爭相送修飛機，但技師人才卻嚴重不足，尤其兩岸直航後，大陸搶人更狠，開飛機、修飛機的全被高薪挖走，足見市場需求殷切。
(中時)
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