來屏東逛園遊會，為植物人籌照護經費

環球購物中心與屏東縣警局合作，以園遊會方式關心植物人。(林和生攝)

環球購物中心為幫助屏東創世植物人籌募到宅及安養雙軌服務經費，特別於4月30日在屏東公園舉辦「幸福童話王國 親子益起共遊」園遊會，現場除了美食、親子手作等攤位，還特別邀請屏東警局交通隊及刑事警察大隊，帶著刑警寶寶、BMW警用重機在園遊會現場與民眾互動，提供民眾最正確的自我保護資訊。

環球購物中心屏東店長王國璋表示，園遊會環球除提供遊戲氣墊設施讓參與的小朋友可以暢玩，即日起在1樓服務台也有園遊券代售服務，歡迎顧客能一起關懷屏東創世清寒植物人家庭。

屏東縣刑大大隊長蕭瑞豪說，屏東是一塊樂土，可惜當中仍有犯罪及毒品存在，為落實安居樂業，希望能藉園遊會，提供民眾更正確的預防犯罪及反毒等資訊，同時將公益活動訊息分享給民眾。

(中時)