中韓關係緊張 韓國現代關閉河北工廠一週

路透報導，韓國現代汽車今日表示，為檢查生產線改進技術，已暫停中國河北工廠的生產營運一週。但外界質疑，該舉意在降低庫存，以應對目前中韓緊張關係。

由於薩德計畫，中韓關係陷入僵局，在中國的韓企首當其衝。報導引述分析師看法稱，雖然1、2月現代汽車在中國銷量均呈年增長，3月銷量極可能較去年同期出現下滑。

中國市場占現代汽車總銷量的四分之一，同時，現代汽車計畫今年稍晚在中國的第5家車廠將要投產，目前，現代汽車在中國包括河北工廠在內共有4家汽車工廠。此外，目前現代汽車在中國的市占率也不斷下滑，目前在中國SUV等車型越來越流行，但現代汽車的產品線卻以轎車居多。

(工商)