小南米糕老闆租農地 8兄弟姊妹靠農作聯繫感情
這是一種很特殊的兄弟姊妹聯繫感情方式。台南知名小吃小南米糕老闆黃慶珍，8位兄弟姊妹均散居各方，一年前，在台南市郊區合租一塊3分地農田，約定每周一兄弟姊妹儘量到齊農作，以便懷念父母親辛苦種田將子女扶養長大的歲月。
小南米糕是台南市知名美食，61歲老闆黃慶珍，在家男丁排行老二，父母親共養育8名子女，單靠在雲林北港種田，要養活全家非常辛苦，黃慶珍在12歲時，就跟著大哥到台南市大同路和開山路口賣米糕，最近10多年來，總算闖出一片天。
黃慶珍說，他家的8名兄弟姊妹，過去幾10年來，都只知道賺錢，很少有聚會的時候，幾年前，父母親相繼往生後，8名兄弟姊妹才有機會聚在一起，加上大家年紀也逐漸大了，大家就相約，一定要定期聚會。
一年前，恰巧吳姓老農在台南市南區明興路619巷內，有一塊3分大的農地，想要出租，黃慶珍兄弟得知，立刻加以承租，並馬上召開家族會議，約定住在台南的兄弟姊妹，必須要在農地上，或養雞鴨、或種菜、或種植芭樂，並約定每周一，是家族成員共同農作兼在農田吃午餐的日子。
黃慶珍說，他們用這種方式懷念父母，把事業全部交給子女處理，一年來，兄弟姊妹的感情變的更緊密，連住在台北的大姊、二姊，也經常南下聚會，這是一種很不錯的家族聚會方式。
(中時)
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