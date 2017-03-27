背後捅一刀？川普邀粉絲看自己人被糗

總統川普和眾議院院長萊恩。(圖/美聯社)

廢除歐巴馬健保(Obamacare)一直是現任美國總統川普選前承諾的第一要務，然而上周五這個法案卻因共和黨掌握的票數不足，在法案表決前撤回，而這也被稱為是川普政府推動新政最大的挫敗，不過川普沒因此指責共和黨眾議院議長萊恩(Paul Ryan)，反而稱讚他盡了最大的努力，並且將問題歸咎給民主黨及共和黨內的保守派。但川普卻在周六於推特上邀請粉絲觀看電視節目，而該節目主持人竟在節目上大罵萊恩應該辭職，而此舉也被質疑是川普指責萊恩的方式。

川普周六在推特上發文表示：「快看今晚九點福斯新聞網（Fox news）的珍妮法官(JudgeJeanine)的節目」，他指的正是由前檢察官琵蘿(Jeanine Pirro)所主持的節目《珍妮法官的正義》（Justice with Judge Jeanine）。而他推文一小時之後，節目開播的內容竟然是琵蘿大罵眾議院院長萊恩，批他應該「辭去眾議院院長」，還說「萊恩沒成功將新法案所需的票數湊齊，況且還是一個他弄了七年的法案」，更說這項法案的失敗不是川普的錯，是「議院經驗豐富」的議長萊恩的問題。

琵蘿在節目上萊恩應該要為法案失敗負責。(圖/twitter@Jeanine Pirro)

琵蘿在推特上放上批評萊恩的片段。(圖/twitter@Jeanine Pirro)

顯然琵蘿大肆批評的萊恩的舉動，和川普日前稱讚萊恩「已盡最大努力」的論調大相逕庭，但川普卻還在事前呼籲他推特上的粉絲收看這檔節目，被不少人質疑此舉是借別人的嘴來指責萊恩法案失敗。

琵蘿事後澄清，總統川普沒在節目之前和她聯繫過。另外，白宮發言人史派塞也在節目開播前表示，川普會推文邀粉絲收看節目，是因為川普本身很喜歡這個節目，而節目開播後就沒有對此發言。

而現任白宮管理及預算局長穆瓦尼(Mick Mulvaney)，倒是在事後跳出來為川普說話，他否認川普想要讓萊恩辭去眾議院院長一職，也在NBC的節目上表示：「我從沒見他為此責怪萊恩，該責怪的是那些沒投贊成票的人」。

(中時電子報)