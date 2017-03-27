可口可樂曾叫蝌蚪啃蠟？來看譯名黑歷史
Airbnb日前宣布中文名字「愛彼迎」，大陸人卻不買帳。為進軍華人市場，國外品牌常會取中文名，但取不好卻會有反效果，可口可樂就曾經取名「蝌蚪啃蠟」，成為翻譯界裡的經典失敗案例。
國際民宿網路平台Airbnb遍布全球190個國家，但在中國大陸卻遠落後於本土企業「途家」和「小豬短租」。為了加深中國大陸民眾能對品牌的熟悉度，Airbnb日前宣布品牌的中文名字「愛彼迎」，並加碼投資，希望能搶佔這個大市場。
不過「愛彼迎」並不怎麼被中國大陸年輕人喜歡。Airbnb介紹中文名字的短片下，多數留言都反映名字難聽。部分網友還幫忙取名字，「愛比鄰」、「愛比贏」好像都比官方名字更能被中國大陸民眾接受。
英國廣播公司（BBC）報導，Airbnb未來的業績，這個中文名字的表現，得待市場考驗。但外國品牌取錯中文名字，確實會扯企業發展的後腿。
報導指出，如今已經深入人心的可口可樂，算是翻譯界的經典失敗案例。
19世紀20年代，可口可樂剛進入中國大陸時的中文譯名為「蝌蚪啃蠟」。後來可口可樂發現這個名字不妥後，還曾登報徵求新名字，一名大陸教授將「蝌蚪啃蠟」換成現今家喻戶曉的「可口可樂」，並贏得350英鎊獎金。
不光是可口可樂曾經有過中文黑歷史，速食品牌肯德基也曾將廣告中的「吮指回味樂無窮」（finger licking good）翻譯成「吃手指」，讓消費者以為真的會把自己的手指啃了。
德國高級房車Mercedes-Benz（台譯賓士）最早進入中國大陸市場時的音譯是「笨死」，後來更名為「奔馳」後才聽得順耳，也有助於拉高銷售額。1060327
(中央社)
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