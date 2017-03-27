淡江師生聲援兼任師 校方承諾回歸原狀

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淡江大學日前傳出擬大規模不續聘無本職兼任教師，淡江師生發起連署抗爭，聲援兼任教師，淡江校方承諾，兼任師聘用會繼續以學生需要為主要考量。

淡江學生聲援兼任教師行動小組今天表示，淡江校方宣稱解聘兼任教師由系所自行決定，辦學理念不以成本考量，但去年行政會議上，校方就要求各學院降低教學單位成本，而降低教師勞動條件便是主要作法。

為了聲援兼任教師，淡江學生聲援兼任教師行動小組發動連署，呼籲淡江校方停止辭退需額外加保勞退基金的兼任教師，同時立即停止施壓各院系主任解聘兼任教師的非人性做法，不得強迫專任教師超鐘點教學，超過上千人響應。

淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，兼任教師和學生於24日集結於淡江大學福園舉行公共論壇，之後前往行政大樓，要求校方承諾不得解聘兼任教師後，而淡江大學秘書長也於25日晚間於學校網站首頁發出聲明回應，做出兩點承諾。

根據淡江大學秘書長何啟東在學校官網聲明，淡江大學106學年教師聘用，將完全遵照教育部規定及3月23日指示辦理，不會以兼任教師是否具有本職為考量，已要求各院系所、體育處及通識與核心課程中心施行；學校對專兼任教師聘任，一向依據學生專業學習成長需要為考量，今後亦然。

淡江學生聲援兼任教師行動小組指出，將持續關注淡江校方未來聘用兼任教師的作為，若校方食言，學生將再度集結發起抗爭；而教育部打算修正「兼任教師聘任辦法」，但對兼任教師工作權並無具體保障，因此呼籲教育部，立即將所有兼任教師不分有無具本職、一體適用納入勞基法保障。1060327

(中央社)