糗了！中信美籍教頭 領軍2戰就創紀錄
中信兄弟去年爭奪總冠軍失利，教練團全面改組，找來美籍史耐德擔任總教練，期待球隊打出美式新球風，沒想到今年開季前2戰都吞敗，且總共失分21分，比前三商虎日籍教頭宅和本司1994年前兩戰失19分還多，寫下中華職棒史上外籍總教頭前2戰最多失分紀錄。
宅和本司1994年前3戰共失26分，中信兄弟29日在洲際球場對富邦悍將之戰不能失超過6分，否則史耐德又多了1項不名譽紀錄。
中信兄弟如果29日再敗，就平了2007年前身兄弟象開季最多3連敗紀錄，對史耐德而言，這場比賽非勝不可，避免讓不好的紀錄 延續下去。
據推測，史耐德29日對富邦悍將之戰，可能派出第3位洋投肯恩掛帥先發，全力爭奪本季開張首勝。
回鍋的肯恩，在自辦與官辦熱身賽都有出色表現，自辦熱身賽曾對桃猿之戰先發主投5局失1分，無責失，官辦熱身賽先發1場再戰桃猿，一樣主投5局只被擊出3支安打，送出6K，無失分奪勝投，狀況不錯，若29日銜命先發，可望為中止球隊開季2連敗，贏得本季開張首勝。
不論中信兄弟29日勝負，球季還剛登場，開季沒打好，不見得未來戰績就不好，史耐德會帶給中信兄弟什麼樣的改變？還有得瞧。
(中時電子報)
關鍵字：熱身賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。