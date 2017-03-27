糗了！中信美籍教頭 領軍2戰就創紀錄

中信兄弟新任總教練史耐德。(周鎮宇攝)

中信兄弟美籍教頭史耐德，寫下中職外籍新教頭開戰前2場最多失21分紀錄。(資料照，周鎮宇攝）

中信兄弟去年爭奪總冠軍失利，教練團全面改組，找來美籍史耐德擔任總教練，期待球隊打出美式新球風，沒想到今年開季前2戰都吞敗，且總共失分21分，比前三商虎日籍教頭宅和本司1994年前兩戰失19分還多，寫下中華職棒史上外籍總教頭前2戰最多失分紀錄。

宅和本司1994年前3戰共失26分，中信兄弟29日在洲際球場對富邦悍將之戰不能失超過6分，否則史耐德又多了1項不名譽紀錄。

中信兄弟如果29日再敗，就平了2007年前身兄弟象開季最多3連敗紀錄，對史耐德而言，這場比賽非勝不可，避免讓不好的紀錄 延續下去。

據推測，史耐德29日對富邦悍將之戰，可能派出第3位洋投肯恩掛帥先發，全力爭奪本季開張首勝。

回鍋的肯恩，在自辦與官辦熱身賽都有出色表現，自辦熱身賽曾對桃猿之戰先發主投5局失1分，無責失，官辦熱身賽先發1場再戰桃猿，一樣主投5局只被擊出3支安打，送出6K，無失分奪勝投，狀況不錯，若29日銜命先發，可望為中止球隊開季2連敗，贏得本季開張首勝。

不論中信兄弟29日勝負，球季還剛登場，開季沒打好，不見得未來戰績就不好，史耐德會帶給中信兄弟什麼樣的改變？還有得瞧。

(中時電子報)