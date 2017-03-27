英國脫歐推手轉戰美國 欲把加州分兩半

英國獨立黨前黨魁法拉吉和英國脫歐派中堅力量艾倫·班克斯，曾擔任英國脫歐運動的急先鋒、爲英國最終脫離歐盟立下汗馬功勞。如今，他們又在策畫一場新的分離運動——將美國加州一分爲二。

據英國《每日郵報》網站3月26日報導，法拉吉和班克斯剛剛結束訪美之旅回到英國。在大洋彼岸，他們二人爲一場名爲「加州分離」（Calexit）的運動協助籌款100萬美元（約合新台幣3030萬元）。該運動旨在發起全民公投，號召民衆支援將加州的東部和西部分離成爲兩個獨立的州。

報導稱，法拉吉和班克斯似乎是想讓相對較爲偏遠、經濟欠發達的加州東部地區同洛杉磯和舊金山的「海岸精英」自由派對立起來。如果加州真一分爲二，加州東部未來很可能會支持共和黨，受此影響，到2020年美國總統選舉之時，共和黨將會增加2名國會參議員並獲得更多選舉人團投票，而加州西部很可能會繼續在大選中支持民主黨。

英國《星期日泰晤士報》報導稱，法拉吉和班克斯的目標是「在2018年美國國會中期選舉期間，舉辦一場全民公投」。在班克斯看來，這場「分離加州」的行動「被塑造成好萊塢精英與平民大衆的一場對決」，「加州78%的民衆都對政府不滿意。加州是全球第六大經濟體，這裏的政府管理卻如此糟糕」。

班克斯說，他和法拉吉想要向加州人民展示「如何點燃一把火、贏得公投」。他倆千里迢迢趕往美國搞公投當然不是做公益，而是受雇於民調專家格裏·甘特和共和黨人斯科特·鮑，後者曾是加州議會的成員。

兩周前，法拉吉、班克斯和他們的發言人安迪·威格摩爾領取了美國政治顧問聯合會授予的獎項，以表彰他們在英國脫歐運動中作出的貢獻。逗留加州期間，他們還前往橘郡參加了好幾場活動，爲加州分離運動籌款約100萬美元。威格摩爾稱，籌款人士大多爲農業大亨和科技企業家，他們感覺「自雷根時代起他們就被排除在外」。班克斯稱，加州分離運動將成爲「史上最重要的政治對決」。

《每日郵報》指出，加州現有36.58萬人簽署請願書，要求就分離加州一事舉行全民公投。加州人口3千九百多萬，更是美國經濟第一大州，近年來經濟復甦步伐顯著加快。如按單一經濟體計算，2015年加州GDP位居全球第六。同時，加州也是美國族群最爲分裂的州之一，該州拉丁裔和其他族裔人口的數量已經超過除拉丁裔之外的白種人了。

(旺報)