國際自由車環臺公路大賽 29日賽程在南投
2017行銷臺灣—國際自由車環臺公路大賽─太極美地南投縣第4站，定29日舉行，該項競賽經國際自由車總會評核為2.1級頂級賽事，是亞洲規模最大、且具指標性的公路大賽，南投縣將途經8個行政區，南投縣警局至表重視，今27日特別由縣交通隊及埔里等各分局進行交通疏導管制演練。
這項「結合體育、觀光與產業行銷臺灣，提升國際能見度」為重點的「行銷臺灣-國際自由車環臺公路大賽」，將有來自全球24個以上國家隊及頂級職業車隊的知名職業明星選手約196位參賽；國際媒體FOX Sports福斯體育臺等將進行全程國際轉播。
南投縣賽道途經道路包括南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉及草屯鎮等處，屆時將有國際及國內媒體採訪車全程隨行拍攝；為維持車流安全與順暢，埔里警分局等昨特與交通隊進行交通疏導與安全維護等管制演練，比賽當天並請民眾配合減速慢行。
(中時)
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