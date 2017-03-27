郭富城真的娶方媛了！月初祕密申請結婚
51歲天王郭富城2年前和小23歲大陸網紅方媛公開戀情，近日還親口認了將娶女友，而據香港《蘋果日報》指出，其實郭富城已於本月4日在香港祕密申請「擬結婚通知書」，最快3個月內就能通過手續，最晚在6月初就正式升格人夫。
郭富城自從與方媛交往後，一改過去低調風格，不僅大方牽手認愛方媛，兩人如今交往1年多，戀情穩定，每回談到感情事時，郭富城也更鬆口認想婚，日前談到2017年計畫時，城城曾透露雖然媽媽沒有催婚，但做兒子的知道，媽媽肯定有期待，他也提到自己年紀已到「我覺得是時候組織家庭以及有小朋友了」。
自從小倆口公開認愛後，不時傳出婚訊，郭富城更提到今年有可能完成終身大事，而今則傳出郭富城在香港祕密申請結婚，好消息曝光後，也讓外界對他獻上滿滿祝福。
(中時電子報)
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