網站刊登賣春1次800元 男遭通緝隔天被逮
花蓮1名26歲的高姓男子，去年7月起多次在同志網站刊登賣春1次800元訊息，屁股還沒賣出去，就遭到網路警察查獲，但高男遲遲未到案應訊，24日遭檢方發布通緝，通緝隔天高男就因被騎車戴工程帽遭員警攔查，應證法網恢恢、疏而不漏。
警方表示，高男前日傍晚時分，乘坐友人機車卻未依規定戴安全帽，在行經吉安鄉南埔八街口時，遭到眼尖員警攔查，警方以M-POLICE行動電腦詳細核對乘客身分資料，赫然發現高男涉違反《兒少性交易防制條例》前一天才被花蓮地檢署發布通緝。
不知被通緝的高男一臉茫然，詢問員警「怎麼了我？」仍被警方依法上銬帶回詢問。警方調查，高男去年7月間在網路涉嫌刊登援助性交易廣告，以每次800元代價引誘及暗示不特定人從事性交易，被執行網路巡邏的員警發現，依法通知他到案說明。
由於高男屢傳未到加上行蹤不明，遭檢方發布通緝在案，高男雖辯稱都在外縣市工作，很久沒有回花蓮老家，不知道自己違法遭到通緝。警方強調，在網路刊登賣春訊息，不限定成年、未成年都可瀏覽，已經觸犯兒少法，全案訊後將高男遞解至地檢署歸案。
(中時)
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