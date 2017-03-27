霹靂警腕力無人敵 發出英雄帖

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員警張志鴻（右）練出魔鬼身材。（許素惠翻攝）

員警張志鴻（右）各項比賽都得獎。（許素惠翻攝）

虎尾警分局客厝派出所警員張志鴻，勇於自我挑戰參加警察界菁英中的菁英－維安特勤隊第23期甄試，順利通過甄試並參加培訓，接受將近五個月的魔鬼訓練，練出渾身的好武藝，手槍、步槍、衝鋒槍、攻堅、攀降、柔道樣樣難不倒他、尤其臂力十分驚人、腕力比賽從未輸過，發出英雄帖，歡迎各界好手前來挑戰。

張員去年10月參加警政署全國中區柔道比賽，連續兩場秒殺對手，一路過關斬將，順利的拿到第三名的佳績。平時除認真堅守崗位、打擊犯罪外，勤餘時還會主動關懷轄區弱勢家庭，熱心助人。

(中時)