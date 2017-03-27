彰化北斗奠安宮媽祖廟管委會改選，充滿火藥味

北斗奠安宮信徒代表就職集體宣誓，檯面下卻充滿派系的競爭衝突。鐘武達攝。

北斗奠安宮管委會改選，與主委派競爭的鎮長楊麗香到場關心選情。鐘武達攝。

北斗奠安宮管委會改選，信徒代表出席相當踴躍。鐘武達攝。

奠安宮選情緊張，北斗警方現場監控警戒。鐘武達攝。

北斗奠安宮管理委員會今天改選，主委派與鎮長派較勁激烈暗潮洶湧，過程煙硝味四起，警方全程監控防範萬一，最後主委派得到過半常務委員席次，鎮長派委員則是集體離席，現任主委陳在成功蟬聯。

北斗奠安宮媽祖廟香火鼎盛，近年卻盛傳因理念不同，引發派系爭執，這次管委會改選，陳在尋求連任，而鎮長楊麗香則有屬意的人選 ，日前信徒代表選舉，雙方還相互指控有「黑衣人」及「金錢」介入，甚至有信徒「被帶走」的傳聞，引發「黑影幢幢」的議論。

委員暨常委改選，43席代表報到後集體在媽祖前宣誓就任，接著進入選舉議程。楊麗香以鎮長身分出席「關心」，主委派代表則是有意見，先是拒絕楊與代表同坐，投票前一刻，更要求「政治人物」離開 。

依據奠安宮管委會組織章程，43席代表要先選出17席委員，再選出5席常委，接著常委推舉主任委員。投票結果，主委派拿下11席委員、鎮長派6席，此時，雙方一度又對常委產生的投票方式意見分歧，直到下午，鎮長派委員見大勢已去，決定離席，最終主委派拿下全數5席常委，陳在贏得連任。

改選過程滿城風雨，警方絲毫不敢大意，北斗派出所所長陳盈雅，還親自帶隊坐鎮戒備，所幸最後選舉平和落幕，才鬆了一口氣。

(中時)