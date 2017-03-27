唱歌、健康操樣樣來 百歲人瑞教你長壽秘訣
新北市汐止區烘內里高齡102歲的人瑞鄭珠，平日常現身社區活動中心，參加動健康操和卡啦OK聚會，不僅身體硬朗，且記憶力極佳，她說常運動和保持樂觀心情是能夠長壽的秘訣，希望分享給更多民眾。
鄭珠阿嬤是金曲獎特別貢獻獎陳秋霖的太太，育有1男2女，從17歲就出來唱歌撫養子女長大，目前與兒子鄭文章四代同堂，老人家耳聰目明，到現在都能清楚五代子孫的名字。
鄭珠阿嬤平日喜歡到烘內里市民活動中心和鄰居使用健身器材運動，「大家都健康，也能博感情。」並且自創一套結合氣功的健身操，透過簡單的抬腿、伸展、坐站等動作伸展筋骨。
此外，鄭珠阿嬤最大嗜好為唱歌，常在散步時邊走邊唱老公陳秋霖的成名曲《白牡丹》、鄧麗君的《月亮代表我的心》等歌，歌聲婉約動人，感染力十足常吸引路人忍不住駐足聆聽。
鄭珠的長子鄭文章表示，母親長壽的秘訣就是每天晚上7時休息，清晨4點起床運動，到外頭散步或花園除草，呼吸新鮮空氣，再回家吃白粥配醬料，平時飲食清淡，其他肉類幾乎不吃，也不亂生氣，生活規律。
汐止區長徐開宇說，為響應市府動健康政策並活用公共空間，公所除了在區內各活動中心普遍設置體健設施，鼓勵社團申請開辦舞蹈、瑜珈等課程，公所同事還組成「閃閃動人動健康團隊」到社區巡迴推廣，讓市民活動中心成為全齡幸福補給站。
民政局表示，汐止區33座活動中心運動器材、卡啦OK一應俱全，同時汐止有28名人瑞，也是新北市百歲人瑞第5多的轄區。
(中時)
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