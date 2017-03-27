韓女團Girl's Day攜迷你專輯回歸樂壇

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南韓女團Girl's Day在睽違1年8個月後，以第5張迷你專輯「GIRL'S DAYEVERYDAY #5」正式回歸樂壇，新曲今天透過各大音源網站公開亮相，展現不同於以往的魅力。

南韓「朝鮮日報」網路版今天指出，女團Girl's Day的新專輯主打歌「I'll be yours」是一首充滿自信女人的愛情歌曲，性感又自信地誘導男人告白的歌詞，中毒性極強的旋律以及節奏感十足的伴奏，憑藉更加成熟又充滿感情的演唱實力，展現Girl's Day全新的一面。

值得一提的是，此次新專輯中還收錄了成員們親自參與作詞的歌曲，以及素珍和(王民)雅的SOLO歌曲，多種風格展示多樣魅力。1060327

(中央社)