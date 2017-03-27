史瓦濟蘭衛教人員 來台學習婦幼照護
史瓦濟蘭是全世界愛滋病盛行率最高的國家，12名衛教人員來台接受孕產婦及嬰兒醫療照護，希望返國後能改善史瓦濟蘭婦幼照護品質。
來自非洲友邦史瓦濟蘭的12名衛教人員，今天在嘉義基督教醫院副院長蔡忠斌陪同下，前往嘉義市政府拜會市長涂醒哲，並演唱詩歌表達對市府與嘉義基督教醫院的謝意。
蔡忠斌表示，嘉基自2016年起至2018年，與財團法人國際合作發展基金會及史瓦濟蘭衛生部展開為期3年的「史瓦濟蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，提供史國相關人員來台接受專業訓練與諮詢。
他說，根據世界衛生組織（WHO）統計資料顯示，史瓦濟蘭新生兒死亡率極高，主要原因是HIV/AIDS（人類免疫缺陷病毒/愛滋病毒）垂直感染，因此公共衛生水準有待提升。
這12名史瓦濟蘭衛教人員，自2月13日起至4月7日止來台訓練，研習課程包括基礎理論（個案管理、衛生教育、品質促進、感染控制）、臨床技巧（助產技巧、新生兒急救處理）等練習。
涂醒哲表示，他本身投入愛滋病防治工作多年，是最早在台灣大學開設愛滋病防治課程的老師，也與台灣愛滋病防治先驅莊哲彥推動成立國內第一個愛滋防治非官方團體「誼光愛滋義工組織」。
他說，愛滋病的3大感染途徑為血液傳染、性行為傳染與母子垂直感染。感染愛滋病毒婦女可能在懷孕、生產或哺乳時，將愛滋病毒傳染給嬰兒，他真心期盼學員們能將所學，用來改善史國婦幼照護品質。1060327
(中央社)
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