朴槿惠逮捕批准與否 法院30日審理
首爾中央地方法院今天表示，定30日上午10時30分審理是否批准逮捕南韓前總統朴槿惠，結果可望於30日晚或31日凌晨出爐。
南韓媒體報導，檢方向法院申請批准逮捕犯罪嫌疑人後，法院將審訊嫌疑人，以決定是否簽發逮捕令狀。當事人通常會親自到場向法官陳述自己的立場，但當事人不願意露面或認為沒有必要時，可放棄出庭接受審訊。
韓聯社報導，朴槿惠是否會親自到庭陳述立場，目前仍不得而知。如果朴槿惠當天到庭受審，則會由代理律師陪同。由於相關案件案卷浩繁，檢方與朴槿惠律師團的意見又針鋒相對，法院僅調研案卷就可能耗時良久。
南韓檢方今天上午11時26分向首爾中央地方法院提出申請，要求簽發對前總統朴槿惠的臨時逮捕令狀。檢方之所以作出此決定，是因為檢方認為朴槿惠涉嫌受賄、濫用職權等所涉罪行情節嚴重，且有湮滅證據之虞。1060327
(中央社)
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