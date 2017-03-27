大武山成年禮結業 60位青年勇士成功完成

60位青年學員們勇敢完成大武山成年禮。（林和生翻攝）

歷經三天兩夜北大武山攀登之旅，60位青年學員們勇敢完成第20屆大武山成年禮順利返抵，27日下午回到屏東縣政府門口進行結業典禮，屏東縣長潘孟安親至現場迎接所有勇士們，典禮並安排學員代表們分享成功心得，場面有笑有淚十分溫馨。

潘孟安首先恭喜每位學員「登大人」，過程中互相扶持，學習與山林對話，這就是最好的環境教育，相信這段旅程將成為生命的美好記憶。他也提醒學員們記得感謝幹部領隊、部落長老及特搜隊員幫助，在人生下個階段謹記這些點滴，在大武山母親的庇佑下平安成長。

來自台南的學員陳俞蓁表示，這是她第一次爬大武山，除認識許多動植物，在山神賜名儀式時，將她取名為「黃昏」，更是讓她感動。

高應大林孟辰找到上屆的時光寶盒，他表示，經歷這場成年禮讓他對生命有了不同體悟，在風雨交加的下午，山神將他命名「雨」，希望他能滋潤大地，持續為社會付出。

參加學員接受2梯次共計4天精實的行前訓練，藉由探訪春日鄉士文溪，溯溪而上了解屏東縣境內溪流整體生態的重要性；然因攀登北大武山對體能要求較高，另於獅子鄉里龍山辦理負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤，女學員15公斤重的裝備登山，為攀登北大武山預作訓練。

雖然訓練中飽嘗酸甜苦辣，但學員們都攜手度過，在課程過後更了解團隊合作重要性，彼此情誼也更加堅定。

(中時)