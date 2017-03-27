劍湖山世界兒童連假 最優惠價30元

劍湖山世界祭出兒童節連假30元優惠方案。（劍湖山提供）

劍湖山世界歡慶兒童節，祭出全民優惠身分證歡樂對對碰方案， 4/1-4/4身分證號只要對中3、2、1數字者即可享30元優惠；對中2碼享299元優惠價；對中任何1碼也只要399元 (同一個數字重複不列入計碼)。

想要溜小孩，擄獲童心，就來全國最大親子室內兒童玩國，有小朋友最喜愛的音樂皇家馬車，亞洲最大的泡泡球池，還有時下最夯的VR浪潮，體驗海陸雙VR，帶你身歷其境－侏儸紀尬上大白鯊，享受不同的感官刺激。

(中時)