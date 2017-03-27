登革熱戰線擴及境外防疫 高市祭出獎勵辦法

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高市衛生局拉長病媒蚊防疫戰線「決戰境外」，並推出相關獎勵活動。（柯宗緯攝）

高雄市登革熱疫情去年控制得宜，為15年來最佳成效，入夏後本土僅2例確診，但相對的境外移入多達37件，高市衛生局今年加強力道，將蚊媒傳染病戰線拉長到境外防疫，27日宣示防堵計畫啟動，提出4大項全新策略，並祭出獎勵辦法。

疾管處長潘炤穎指出，去年高市登革熱以境外個案為主，高達37例，今年1月迄今有8例境外移入，主要為外籍移工及漁工，須從源頭小港機場、高雄港區加強防疫政策。前天一名外籍移工在機場快篩驗出登革熱陽性反應，目前正住院觀察。

潘炤穎提到，一名機師農曆年前，從東南亞返國後，因發燒在機場篩檢站遭攔下，該員主動通報在國外疑似被蚊子叮咬，最後確診為登革熱陽性，機師休養後痊癒，因符合返國內5天主動通報確診標準，事後衛生局發出今年第一筆2500元獎金。

高市副秘書長蔡柏英表示，去年防疫成功，仍不可掉以輕心，面對鄰近東南亞國家，登革熱、茲卡病毒、H7N9新型流感等疫情肆虐，台灣4月清明過後，天氣炎熱須嚴陣以待。

蔡柏英指出，3月起高雄機場、台華輪鼓山售票處發送衛教宣導懶人包，另也擴大執行外籍勞工及漁工快篩登革熱、新移民返鄉探親安心專案、新移民入籍關懷衛教、出境旅客居家環境自我管理等4大全新策略。

疾管處表示，針對新移民返鄉回台5天內，主動至衛生所抽血即可獲得250元禮券。此外，辦理周周抽禮券、月月得平板抽獎活動，鼓勵民眾落實居家環境自主管理，獎勵對象從個人擴及到旅行社等。

(中時)