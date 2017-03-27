台灣通力電梯不服遭停業 聲請停止執行遭駁回

(18:27更新內文)台灣通力電梯承攬好市多內湖分公司昇降設備維護保養，被台北市都發局查核發現保養紀錄不實，因此遭停止執行保養業務1年，台灣通力不服處分向法院聲請停止執行，台北高等行政法院認為，北市府基於公益考量的處分並無不妥，駁回台灣通力的聲請，全案可抗告。

(中時)