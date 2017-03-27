清水岩溫泉園區突破掛零 1家投標了
彰化縣政府投入1.8億元打造彰化縣社頭鄉清水岩溫泉遊憩區，徵求廠商進駐經營，歷經6流標，昨天第7次招、開標，首度有突破，1家廠商符合資格審查，地方小興奮「泡湯不會泡湯了！」縣府城觀處表示，接下還得進行甄審和議約，盼能為彰化西南角觀光注入新活水。
彰化縣創新打造首座和風建築的平地溫泉，包含兩座室內湯屋和戶外泡腳池、餐廳、庭院等，美輪美奐設計和工程，讓人驚艷，但業者在商言商，考量還得投資內部裝潢，精打細算能夠吸引多少人潮和帶來的獲利，招商不如預期。
3年前興蓋這座溫泉園區是以縣府名義成立基金會向銀行借貸，1再流漂，造成財政壓力，縣府年權利金從600萬元降到200萬元，並開放停車場附近空地供業者再興蓋個人湯屋。
縣長魏明谷決心不讓這座公共投資浪費，「不能讓蚊子也嫌沒人氣」從大過年春節起至4月開放泡腳池，免費體驗，果然人氣暴增。業者也頻頻來探路。
今天進行第7次投、開標作業，1家本地廠商得標，縣府城觀處進行第1關審查，資格通過了。
「什麼時候可以泡湯！可接下來是夏天了耶？反正是抽地下水，可以泡冷泉嗎？」「門票要收多少？」「進了園還有什麼好玩的看頭嗎？」地方人好奇、意見頻頻湧出來。
城觀處長田飛鵬表示，接下來還要甄選營運計畫書，審查業者的經營方針是否能符合環境的規範，至於票價等議題，也還待再進行議約。
(中時)
關鍵字：清水岩溫泉園區
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