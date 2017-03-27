看好台旅遊市場 泰國觀光局辦交易會

泰國觀光局東亞區長Runjuan Tongrute親自來台推廣泰國觀光旅遊。（柯宗緯攝）

泰國觀光局看好台灣旅遊市場，今在高雄舉辦旅遊交易會。（柯宗緯攝）

泰國觀光局看好台灣旅遊市場，今在高雄舉辦旅遊交易會。（柯宗緯攝）

「泰」好玩！國人有多愛到泰國旅行，數字會說話。泰國觀光局指出，每月有353架班機赴泰國、去年台灣旅客逾52萬人，泰觀光局與來自當地41家觀光、旅行業者，今（27）日與台灣70多家業者進行旅遊交易會，目標瞄準青年、退休兩大族群。

泰國觀光局東亞區長Ms. Runjuan Tongrute指出，2016年泰國觀光收益創歷史新高，其中外籍旅客觀光效益突破420億美元，總人數達3528萬，以東亞的2170萬占多數，台灣也貢獻不少，超過52.2萬旅客，然而相較2015年下滑5.5%。

她表示，除了熱門的曼谷外，也推薦清邁、喀比等地，今年推出「獨特的泰式當地體驗」，遊客可上烹飪學校、打泰拳、學習泰式按摩技巧等，以及進行豐富歷史、人文巡禮，相信能帶給旅客難忘回憶。

她提到，4月13至15日是泰國新年，也是俗稱的潑水節，天氣相當炎熱，旅客可玩水消暑，感受彼此誠摯祝福。雖然去年泰皇過世，在國喪期間或許無法提供一些娛樂，但仍可享受自然風光、人文、景點等，今年盼開拓青年、退休兩大族群市場。

泰國觀光局今年首度到高雄舉辦旅遊交易會，泰國當地41家旅行、觀光業者來台，與高雄當地70家業者面對面接觸，更深度了解泰國旅遊資源，期盼促進雙方合作機會。

(中時)