新聞深喉嚨》日核食解禁or美豬輸台「裡應外合」台灣人吞定了？

中天新聞

內政部役政署最新公布的106年度產業訓儲替代役用人單位核配員額，服務業共15家業者上榜，不僅有鍋貼業者四海遊龍，還包括有統一超商、以泰國菜聞名的瓦城，及「黑貓宅急便」統一速達等。替代役要變成小七役、鍋貼役，原來不是開玩笑的？政府是變相為業者提供廉價勞工嗎？

自詡比韓星宋仲基帥的國防部長馮世寬，可能躍上螢幕了嗎？傳出台版太陽的後裔劇組打算找馮世寬軋一角...是在考驗國人忍耐的極限嗎？

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行政院說開放日本核食輸台沒有時間表，但是日本顯然等不及了，施壓的層級逐漸拉高！首先在2016年11月29日，台日經貿會議上，日本交流協會會長大橋光夫直言：「我們期望盡早解除輸台限制。」3個多月後，2017年3月25日，日本總務省副大臣赤間二郎來台推廣日本觀光與食品，更直白的說，「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象。」除了日方施壓，我們的駐日代表謝長廷去年11月在臉書po出「福島花椰菜都快賣完了」的照片，強調「福島縣產」的蔬菜也是被買光，日本人是敢吃的！這樣的裡應外合，台灣開放進口日本核食的日子不遠了？

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衛福部放寬農藥殘留容許量引發爭議，24日下午行政院食安辦、食藥署、農委會防檢局剛召開專家會議指出，氟派瑞的的殘留限量符合國內法規及國際標準，決定維持原案，但食藥署卻在24日晚間九點推翻此說法，以「重視民意，加強溝通，減少不必要的誤解」之名，暫緩實施公告，讓背書六位專家傻眼，又一個綠色髮夾彎？

法務部長邱太三24日在憲法法庭中，以「考妣論」回應同性婚姻修法。這翻言論引發網友批評，還被諷刺是「妣考邱」。當天下午，行政院長林全在立法院答詢時表示，邱太三是執行法務部工作，並應司法院要求到場陳述相關機關的意見，他強調，這並非行政院的意見。總統府發言人黃重諺也表示，邱太三是以民法主管機關身分出席，而在同婚議題上，法務部的立場是開放。府院快速切割邱太三，是呼應「沒想到同婚衝那麼快」的蔡總統嗎？

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川習會下週登場，會不會談到台灣問題？有媒體報導，我方與川普執政團隊，有高度默契，溝通管道也相當暢通；報導中舉例，美國IS聯盟23日舉辦首次全體會議，我駐美代表高碩泰不但與會，還公開在美國務院亮相，顯示美處理對台關係已不再自我設限。國安團隊自信滿滿，但前AIT官員卻不這麼認為，前AIT處長司徒文表示，「川普政策反覆，川習會是否會對台灣有利或有何影響，他真的不知道，因此有點害怕」台灣要被交易了嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)