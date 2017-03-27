物理治療師當志工 幫二林高中拳擊隊「拳」力以赴奪金
劉昱良、宋浚民及陳建璿都是物理治療師，為了協助二林高中拳擊隊征戰106年全國中等學校運動會，3人每周犧牲休假輪流到二林高中擔任「運動傷害防護員」志工，義務指導選手避免運動傷害，要「拳」力以赴拿金牌。
校長劉燕饒說，全中動4月22日起連續舉行6天，長期發展拳擊運動的二林高中承辦拳擊賽事，身為地主隊有勢在必得的決心，從學期開始就積極強化訓練，並比照國家級提供選手高規格的照護。
劉燕饒的兒子劉昱良，目前在台中擔任物理治療師，平時熱心志工服務，為了幫父親圓夢 ，拔刀相助，他找來昔日同學宋浚民、陳建璿，利用休假義務到二林扮演「奪金」志工。
3人以運動醫學及物理治療知能專業分析拳擊動作，提供規畫正確訓練課程及運動姿勢，防範選手運動傷害，協助選手改善細部動作掌控及協調能力，增加出拳的力道及穩定度。
二林高中金牌選手雲集，高二洪愷均，國中就曾連續兩年拿到全國總統盃第1名，這次全中運，還特別自費遠赴日本及美國特訓。
拳擊3姊妹！張宜蓁、張宜柔、張宜萱是親姊妹，去年是縣長盃不同量級的金牌，這次代表彰化縣出戰全中運，她們都「想要把金牌留下來」。張家么弟是國中部2年級的張茂榤，也是拳擊金牌，只不過，因為年紀差兩個月，無緣參加全中運。
(中時)
關鍵字：二林
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