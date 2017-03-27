習川會前後 北韓恐將第六次核試
韓聯社報導，北京外交消息人士27日透露，北韓或於4月實施第六次核子試驗向韓美進行武力示威，實間可能在習川會前後，或北韓建軍節。
該消息人士表示，北韓正進行2個新坑道的挖掘作業。北韓在完成挖掘後將在2個坑道中同時進行核試，還是陸續進行試驗，以及會試驗何種核物質等仍待評估。
該人士指出，北韓只要找到藉口就能隨時進行核試。具體何時實施核試，可能是美中領袖會談前後，或太陽節（4月15日金日成生日）前後。也不排除4月25日的北韓人民軍建軍85周年前後進行的可能性。
(旺報)
關鍵字：北韓
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