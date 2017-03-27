平實營區中央公園 榮獲公共景觀類建築園冶獎

平實營區中央公園新建工程，榮獲2017年公共景觀類建築園冶獎。（黃文博翻攝）

台南市東區平實營區重畫完工後，將成為台南市最重要的商城和交通轉運站，而位於中心點的中央公園新建工程，繼2013年榮獲國家卓越建設獎殊榮，今年再獲得2017年公共景觀類建築園冶獎。

由高雄市建築經營協會主辦的2017年建築園冶獎，強調「人本綠建築．環境永共生」，台南市政府共提報12件作品參賽，7件得獎，其中工務局唯一提報「平實營區中央公園新建工程」，即獲得「公共景觀類建築園冶獎」。

工務局表示，「平實營區中央公園新建工程」以「尊重原有環境生態」、「減少工程廢棄物」及「節能綠建築」作為臺南市「低碳城市」的主軸設計。

公園內妥善保留既有營區大樹581株，以極高的綠覆率營造「都市之肺」的公園景觀；另為考量極端氣候下的需求，公園內亦設計三處有滯洪功能的開闊活動草坪，在暴雨時以燈光警示提醒民眾離開，並逐漸積水入滲，以發揮兼顧休憩活動及環境保水的機能，提供自然適意的休憩空間，更保留了原有的部份營舍，以「節能綠建築」規畫改造為藝術展覽空間，提供周邊區域休閒、藝文、教育的功能。

中央公園還建置了北、中、南滯池及生態砌石溝，提供防災安全與生物廊道，節能LED照明與運用太陽能設計等，為配合鄰近商圈發展，並將於公園南側開闢地下停車場，預計提供226個停車格位，開發完成後，將成為台南市邁向低碳生態城市的重要里程碑。

(中時)