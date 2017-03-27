大甲媽到新港 嘉義鄉親扶老攜幼迎媽祖

大甲媽祖遶境已到新港。（余信賢攝）

大甲媽祖遶境已到新港。（余信賢攝）

大甲媽祖遶境已到新港。（余信賢攝）

大甲媽祖遶境已到新港。（余信賢攝）

大甲媽祖遶境已到新港。（余信賢攝）

大甲媽祖遶境已到新港（余信賢攝）

大甲媽祖遶境已到新港。（余信賢攝）

大甲鎮瀾宮媽祖神轎在數萬虔誠信徒簇擁下，今中午陸續抵達雲、嘉交界的崙仔大橋，超過10萬名信徒綿延嘉義縣新港街頭，嘉義鄉親扶老攜幼走上街頭迎媽祖，不少第一次信眾看到神明與神明間的互動，大呼精彩、感動。

「不怕你吃，只怕你餓。」30年來新港奉天宮迎大甲媽，供應餐點從不間斷，不論是信徒、遊客到新港都有店家免費供應餐點，新港奉天宮表示，今年較特別的是，因高麗菜供過於求，有一位元長鄉民提供8輛小貨車的高麗菜量給各店家烹煮，還有其他村民提供2台小貨車的西瓜、3000杯仙草蜜，讓民眾吃免驚。

(中時)