一機在手看病免現金 高醫等15家醫院推「醫指付」

看病免付現金，一「機」在手輕鬆搞定！台灣私立醫療院所協會與誠品醫院管理公司號召全台包括高醫、長庚等北中南15家醫院，全面推出「醫指付行動支付APP」提供便利支付服務，27日試營運，31日正式上線，提供信用卡及簽帳金融卡繳費方式，不受時空地域限制，不用到櫃檯排隊批價，就可輕鬆完成繳費。

高雄醫學大學附設醫院為了讓行動支付體驗再升級，馬上下載立即「有感」，自4月1日起到高醫就診病人利用自己或親人的手機下載醫指付APP成功，即可至批價櫃台領取紀念品。另，利用醫指付APP交易成功，憑交易成功畫面可至批價櫃台領取交易成功紀念品。（紀念品數量有限，送完為止）

(中時)