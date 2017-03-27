921「遭殃戶」斗六祥瑞大樓 荒廢17年有解了
921地震危樓斗六市祥瑞大樓荒廢17年無解，縣府去年順利變更為機關用地後，上月再取得77戶同意協議價購，預計明年動工拆除，屆時住戶與縣府都「解脫」，原地將興建斗六分局與縣府第二辦公大樓。
祥瑞大樓是前、後2棟，地上13層、地下2層的集合式住宅，921地震後，前棟被鑑定為危樓，縣府與住戶以地易地，早已拆除；後棟雖未拆除，但水電供給設施與前棟共構，住戶不敢續住，閒置荒廢長17年多。
住戶陳情多年，縣府去年決定透過都市計畫變更解套，縣長李進勇取得住戶信任，內政部都市計畫委員會也審議通過變更為機關用地，肯定縣府積極任事。
2月15日縣府召集住戶進行協議價購說明會，每戶價格約在200萬至300萬元間，後棟77戶全數同意價購，28、29日將進行簽約，縣府已提存1.5億元到土銀的補償專戶。
縣府指出，前棟有幾戶當初並未接受以地易地，這一波協議價購因地上物已滅失無法補償，但地下室產權仍在，不過他們認為與購屋價格差太多無意願。
縣府表示，未協議價購者將於4月提徵收計畫送地政處初審，通過後報內政部核准，依徵收程序手段取得全部產權，依土地徵收條例進行補償費發放。
祥瑞大樓案從燙手山芋變柳暗花明，李進勇相當欣慰，他表示，本案解決後，加上社口水岸園區區段徵收、雲林溪掀蓋及水岸公園逐一完成，斗六市新風貌指日可待。
(中時)
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