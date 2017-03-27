日副大臣訪台 陸：問題嚴重堅決反對

針對日本總務副大臣赤間二郎訪台，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸對此堅決反對，已向日本提出嚴正交涉。日本應認識到問題的嚴重性，停止對涉台議題的兩面派作法。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，台灣議題是事關中日關係政治基礎的「重大原則問題」，中國大陸在台灣議題上的立場是一貫而明確的。日本現職副大臣訪台，明顯違反日本只與台灣「維持民間和地區性往來」的承諾，嚴重背棄中日「四個政治文件」精神。

她表示，中國大陸對此堅決反對，已向日本提出嚴正交涉。

華春瑩又說，今年初以來，日本口頭上聲稱遵守在台灣議題上的承諾，但在實際行動上卻「一再挑釁滋事」，已給兩國關係改善「造成嚴重干擾」。

她提到，「台灣問題涉及中國核心利益，堅決不容挑戰」。日本應認識到問題的嚴重性，停止在涉台問題上的「兩面派」的作法，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。1060327

(中央社)