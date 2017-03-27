好評不斷，世界搏茶會展延至3月31日

張縣長感受民眾熱情，親手體驗陶器製作（余信賢攝）

為期10天的2017世界博茶會，原本要在27日下午5點劃下完美句點，縣長張花冠為了讓更多民眾參與因此將搏茶會展延4天。本次的世界搏茶會湧入人數已經打破去年的入場人數，會場的茶藝展演也獲得高迴響，在茶業、茶具展銷方面也有不錯的成績。

10天的2017世界搏茶會，第二個週休假日突破去年入場人數，根據文觀局所統計的資料，搏茶會入園總人數27日下午達到180000人以上，整體入園人數比去年成長約為60％，10天的展期只有一天遇到下雨天，所以入場的人數都沒有間斷過。

原本27日是搏茶會的最後一天，許多學校、機關團體甚至飲茶社團趁著最後一天天氣晴朗的日子趕來參觀，許多民眾向主辦單位反應，這次在嘉義蒜頭糖廠舉辦的世界搏茶會質感相當高，是否可以將展期延長？

縣長張花冠在世界搏茶會期間，每天都會親自到現場查看會場狀況，了解民眾參觀搏茶會的反應。張縣長為了讓更多台灣人見到這場優質的搏茶會，因此在27日宣布「2017世界搏茶會」展延4天，到3月31日。延長的服務時間為上午10時起至下午5時止，各館舍展覽、銷售依舊，歡迎各地嘉賓，一起來體驗阿里山高山茶的魅力，以及美不勝收的藝術饗宴。

文觀局長許有仁表示，世界搏茶會這次是第二屆，目前已經打開活動知名度與品牌形象，奠定嘉義茶都的意象，更是國內收藏家趨之若鶩的熱門會所。

本次搏茶會設有6個展館，其中今年增設的「山光」、「水影」2館，主要有別於一般的產銷會形式，而是將場域打造成富嘉義人文意象的展場，為了讓國人對茶文化有更深一層的了解，不要再認為喝茶只是向路邊購買手搖杯。而是提升為更高層的心靈饗宴。

(中時)