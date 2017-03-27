下屆全國原住民族運動會 108年在台中

新竹縣長邱鏡淳（中右）將會旗交接給下一屆主辦的台中市，由副市長林依瑩（中左）代表接下會旗，為108年將登場的下屆運動會揭開序幕！（陳世宗翻攝）

「106年全國原住民族運動會」，今年由新竹縣承辦，27日在新竹縣體育館圓滿閉幕；在教育部體育署副署長王水文見證下，新竹縣長邱鏡淳將會旗交接給下一屆主辦的台中市，由副市長林依瑩代表接下會旗，為108年將登場的下屆運動會揭開序幕；林依瑩說，108年將是台中最熱鬧的一年。

106年全國原住民族運動會，今天在閉幕典禮上，台中市帶來迎賓表演，以結合賽會運動及台中意象的原住民舞蹈；展現中市原住民的熱情及活力，並象徵迎接下屆全國原住民族運動會。

林依瑩表示，全國原住民族運動會結合原住民族文化辦理，富含特色！市府承辦108年的下一屆盛會，將全力以赴；同時108年也將是台中最熱鬧的一年，不僅有展期中的台中花博，還有東亞青奧運動會，歡迎大家一起來到台中，享受盛會城市的美麗風光。

教育局體育處表示，全國原住民族運動會每2年舉辦1次，在二至四月間登場，比賽運動分為「原住民族特有或傳統民俗之運動」及「具優勢或屬團體性、適合推動於多數原住民族之運動」；全面發展原住民體育運動，鼓勵原住民積極參與，並提供切磋、觀摩學習與傳承原住民文化的機會。

(中時)