全國原住民族運動會 高市周冠伶奪三金

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周冠伶代表高雄市參加本屆全國原住民族運動會田徑賽事勇奪三金。 （圖：原民會提供）

就讀高市左營高中三年級的周冠伶，代表高雄市參加本屆全國原住民族運動會田徑賽事勇奪三金，其中27日參加的「公開女子組八百公尺」項目，也是她專攻的項目，消息傳來家人親友及學校師生，都感到與有榮焉。

高市府原民會表示，有阿美族與排灣血統的周冠伶，本次報名三項賽事，分別是25日完成的公開女子組田徑1500公尺、公開女子組田徑400公尺，都為高市跑出二面金牌，其中1500公尺更以4分48秒74的好成績刷新大會紀錄5分00秒15，昨日參加公開女子組八百公尺項目，再度為高市代表隊增添一面金牌。

高市府原民會說，周冠伶去年全國中等學校田徑錦標賽中代表高市就奪得金牌，展現驚人天分，今年到3月為止，已分別榮獲高市中等學校運動會、港都盃、青年盃、全國原住民族運動會共累計9面金牌，實力驚人。

個頭不高的她，從高一下開始專攻800公尺及1500公尺項目，高三上成績開始有亮麗表現，她的努力族人有目共睹，也激勵本次高雄市代表隊。

全國原住民族運動會今日於新竹縣閉幕，高市共派出選手171人參與23項賽事，共囊括7金4銀4銅，金牌數為歷年之最，尤其在田徑場及柔道賽事囊括多面獎牌。

(中時)