氣象局長拜會苗栗縣長　覓妥土地後設氣象觀測站

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中央氣象局長辛在勤（左二）拜會縣長徐耀昌（左），雙方達成覓地設置氣象觀測站共識。（陳慶居攝）

苗栗是國內少數未設置「有人駐守氣象觀測站」的縣市，中央氣象局長辛在勤27日拜會縣長徐耀昌，雙方互有共識將合作籌設苗栗氣象測站，發揮防災觀測、資訊提供及教育等多元化功能。

辛在勤今天率局內氣象團隊主管至縣政府拜訪縣長徐耀昌，雙方針對設置苗栗氣象站用地一事進行協商討論，縣府允諾協助尋覓約2000坪的公有地，做為未來設置苗栗氣象站用途。

辛在勤表示，氣象局目前共26處有人駐守氣象站，但並未平均分布在每個縣市，像是台東就設有3站，苗栗、雲林及籌設中的彰化都沒設置，早年設立氣象站有其功能與原則考量，隨著時代演進及科技進步，現在要著手調整氣象站的分布。

設站首要考量是要「每個縣市都有」，也會具備當地特色並轉型成在地服務單位。以苗栗為例，除提供氣象、地震等重要資訊外，農業應用途將是苗栗站未來發展主軸。

(中時)