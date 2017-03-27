無毒又安全 美和科大成功研發黑殭菌製劑殺害蟲
屏東美和科技大學生物科技系老師劉顯達帶領的「有益真菌研究室工作團隊」，研發出真菌性微生物黑殭菌製劑，能有效防治農作物害蟲，減少化學性殺蟲劑使用，可望成為國內第一個真菌性微生物殺蟲劑，對害蟲防治帶來革命性改變。
台灣地理高溫多溼，作物蟲害問題嚴重，農民大量施用化學殺蟲劑，造成環境及土壤汙染。現代人重視食安，友善環境農法如有機栽培雖然符合所需，但種植過程中所需的生物資材相當欠缺，也讓有機栽培面臨瓶頸。
黑殭菌是蟲生真菌，寄主範圍包括多種害蟲，像小菜蛾、紅胸葉蟲、荔枝椿象、茶角盲椿象等，黑殭菌對其具有強致病性，殺蟲力高，生物防治效果極佳。不過因量產不易，製劑配方困難，保存時限短，商品化技術遇到很大瓶頸。
劉顯達帶領的團隊經多年研發，終於解決困難成功製作出黑殭菌製劑。去年進行3場小菜蛾生物防治標準田間示範試驗，成效良好，殺蟲效果不亞於進口的蘇力菌；今年將繼續完成3場荔枝椿象試驗。
劉顯達說，目前已完成量產過程及製劑配方SOP，可望成為國內第一個真菌性微生物殺蟲劑產品。其對人畜無毒無害，亦無安全採收期顧慮，可用於有機栽培，小黃瓜、菜豆、蕃茄及草莓等作物都很有效。
團隊也另外發現一種蟲生真菌「高氏淡紫菌」，對茶角盲椿象、荔枝椿象、黃條葉蚤等生物防治十分有效，未來也將研發為生物防治製劑。
(中時)
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