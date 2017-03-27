旗山南新社區研發香蕉饅頭 婦女找到第二專長

南新社區婦女利用香蕉醋遺留的香蕉，研發出新穎Q彈的香蕉饅頭。 （林雅惠攝）

近年來掀起養生風潮，旗山南新社區繼開發香蕉醋後，理事長徐林素卿帶領中年就業婦女，利用香蕉醋遺留的香蕉，研發出香蕉饅頭，饅頭不加膨鬆劑又含醋成分，口味Q彈，社區盼為旗山特產多元開發，也幫婦女找到第二專長。

旗山區曾被譽為台灣香蕉王國，溪洲南新社區居民2年前看到日本婦女做香蕉醋，得知香蕉醋可瘦身能讓新陳代謝變好，於是跟著學做，喝了發現排泄好、可解酒及治癒情緒鬱結等，認為日本香蕉貴大家都搶著做，於是決定將家鄉產業香蕉製作香蕉醋，並研發香蕉蘋果醋等各種口味的醋，帶動產業發展。

理事長徐林素卿說，為了多元開發香蕉產業，南新社區2年前也研發香蕉包，讓到社區一日農夫體驗的遊客DIY，將香蕉放進糯米粉體驗做包子樂趣，社區同時研發獨家香蕉風味餐料理，包含香蕉湯、香蕉咖哩雞及新鮮時蔬供遊客品嘗享用，許多遊客吃過一次便念念不忘。

徐林素卿表示，為了讓香蕉產業更多元開發，社區在勞動部多元就業計畫輔導下，也幫在地中年婦女學習第二專長，於是研發出香蕉饅頭，饅頭以香蕉醋遺留的香蕉當原料，加上酵母粉自然發酵，由婦女純手工製作，成為目前最新穎的養生產品。

(中時)