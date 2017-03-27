屏東縣善用公彩盈餘推社福 考核獲佳績
屏東縣政府近年善用公益彩券盈餘基金推動辦理各項創新福利服務方案，主要運用在兒少、婦女、老人及身心障礙者等各項創新或實驗性社會福利措施，包括社會福利e點靈APP及社會福利地圖建置、友善餐廳APP、屏東縣身心障礙者交通補助實施計畫、高齡社區照顧支援中心、永大高齡長輩照顧支援中心、潮州社福園區修繕整建。
還有設置新來義社區療育據點、社福館地下室青少年休閒空間整修和完成屏縣7區家庭福利服務中心設置等多項重要福利方案推動，也獲得中央考核成績連續4年獲得特優的肯定，增加縣內2億2千萬元考核獎金(今年獲5000萬獎金)，且考核委員特別指出，屏東縣幅員廣大，族群相當多元，自然人文資源分布不均，仍能依地制宜辦理若干創新項目，值得讚許。
屏縣府社會處長劉美淑舉例說，去年12月開幕的社福館地下室青少年休閒空間，就是運用公彩基金進行空間整修，提供青少年休閒娛樂空間，在最近1次委員會特請委員們實際到場，檢視經費運用的妥適性，並給予最直接的監督與建議，讓公彩基金的運用監督更為落實。
(中時)
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